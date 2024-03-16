ألمانيا تدعو إلى وصول المساعدات إلى غزة على نطاق واسع

برلين (وكالات)

حثّ المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل، أمس، على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق أوسع، قبل بدء جولته بالشرق الأوسط التي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس اليوم إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال شولتس للصحفيين قبل مغادرته: «من الضروري أن تصل المساعدات إلى غزة على نطاق أوسع الآن، وسيكون هذا موضوعاً يجب أن أتحدث فيه». وأعرب عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وأضاف: «هناك خطر من أن يؤدي الهجوم الشامل على رفح إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وهو ما يجب منع حدوثه بشكل صارم». وذكرت القوات الجوية الألمانية أنها نفذت عملية إسقاط جوي على القطاع شملت أربعة أطنان من مواد الإغاثة. وقالت وزارة الخارجية على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «كل طرد مهم لكن عمليات الإسقاط الجوي تعد مجرد قطرة في بحر».