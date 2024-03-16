الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تدعو إلى وصول المساعدات إلى غزة على نطاق واسع

المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية)
17 مارس 2024 02:46

برلين (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات

حثّ المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل، أمس، على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق أوسع، قبل بدء جولته بالشرق الأوسط التي تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يتوجه شولتس اليوم إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال شولتس للصحفيين قبل مغادرته: «من الضروري أن تصل المساعدات إلى غزة على نطاق أوسع الآن، وسيكون هذا موضوعاً يجب أن أتحدث فيه». وأعرب عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وأضاف: «هناك خطر من أن يؤدي الهجوم الشامل على رفح إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وهو ما يجب منع حدوثه بشكل صارم». وذكرت القوات الجوية الألمانية أنها نفذت عملية إسقاط جوي على القطاع شملت أربعة أطنان من مواد الإغاثة. وقالت وزارة الخارجية على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «كل طرد مهم لكن عمليات الإسقاط الجوي تعد مجرد قطرة في بحر».

ألمانيا
بنيامين نتنياهو
فلسطين
إسرائيل
غزة
أولاف شولتس
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©