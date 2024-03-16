«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين

رام الله (الاتحاد)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بـ«موقف دولي إنساني عبر قرار ملزم في مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام».

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق التهديدات باجتياح مدينة رفح، دون أن تطرح خطة واقعية لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

إلى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«الخطاب الجيّد» الذي ألقاه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ودعا فيه لإجراء انتخابات في إسرائيل، مؤكدا أنّ كثيراً من الأميركيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الحرب في غزة.

وقال بايدن رداً على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض: «لقد ألقى خطاباً جيداً، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدّي لا يشعر به وحده بل أيضاً كثير من الأميركيين».