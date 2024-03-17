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انتخابات الرئاسة الروسية تدخل يومها الثالث والأخير

شخص يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية في مدينة يوجنو ساخالينسك
17 مارس 2024 09:09

تدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا اليوم الأحد يومها الثالث والأخير.

وحتى وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، أفادت إدارة الانتخابات المركزية أن أكثر من نصف الناخبين المؤهلين البالغ عددهم حوالي 114 مليون صوتوا في مراكز الاقتراع أو عبر الإنترنت.

وتم فتح أول مراكز الاقتراع في مناطق تشوكوتكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق البلاد في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت؛ ومن المقرر أن تغلق مراكز الإقتراع في منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق مساء الأحد الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وبعد ذلك سيجري نشر نتائج التصويت والفرز الأولي.

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ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من الفرز النهائي بحلول صباح يوم الاثنين.

 
 
 
 
 

 

المصدر: وكالات
انتخابات
روسيا
الانتخابات الرئاسية
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