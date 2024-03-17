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ثوران بركاني جديد وإخلاء سكان في آيسلندا

ثوران بركاني في آيسلندا
17 مارس 2024 09:20

ثار بركان في آيسلندا للمرة الرابعة في المنطقة نفسها خلال أربعة أشهر.

وأعلنت سلطات أيسلندا اليوم القيام بعمليات إخلاء في منطقة "بلو لاجون” وبلدة "جريندافيك” المجاورة لها، بسبب ثوران بركان في شبه جزيرة "ريكيانيس".

 

وذكر المكتب الأيسلندي للأرصاد، في بيان، أن الحمم البركانية تتدفق بسرعة تجاه شمال "جريندافيك"، بصورة تماثل تقريبا ما حدث أثناء ثوران بركان الثامن من فبراير الماضي.

ولفت المكتب إلى أن ثوران البركان أدى إلى حدوث شق أرضي طوله 3 كيلومترات، ويمتد من منطقة "ستورا - سكوجفيل" إلى هاجافيل.وتعتبر منطقة "بلو لاجون " من المناطق السياحية التي تحظى بشعبية في أيسلندا، وتقع جنوب غرب شبه جزيرة ريكيانيس، التي يوجد بها مطار كيفلافيك الدولي الأيسلندي.وكان قد جرى إخلاء منطقة "بلو لاجون"، بسبب حدوث نشاط زلزالي في وقت سابق من الشهر الحالي، بينما كان قد جرى إغلاقها لمدة أسبوع خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد تسجيل 1400 هزة أرضية هناك.

 

المصدر: وكالات
ثوران بركان
أيسلندا
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