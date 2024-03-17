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بوتين يتجه نحو الفوز بفترة رئاسية جديدة

ملصق يحتوي على صور للمرشحين الأربعة، بمن فيهم فلاديمير بوتين
17 مارس 2024 12:01

تدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا اليوم الأحد يومها الثالث والأخير، حيث يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وأعلن التلفزيون الحكومي الروسي، نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت بالفعل 59%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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ومن المقرر أن ينتهي التصويت في منطقة كالينينجراد الواقعة أقصى غرب روسيا في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو، ومن المرجح أن يتم نشر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع بعد ذلك بوقت قصير.

وحصل بوتين على نسبة قياسية من الأصوات بلغت 77% في انتخابات عام 2018، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت 5ر67%.

 

المصدر: وكالات
روسيا
بوتين
الانتخابات الرئاسية
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