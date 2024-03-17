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القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية

القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية
17 مارس 2024 13:47

 تستضيف القاهرة ، اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة ، وفق ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وقال المتحدث، في بيان نشره على موقع "فيسبوك" اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

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ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مصر
عبدالفتاح السيسي
القاهرة
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