الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
17 مارس 2024 17:27

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الأحد، إن القوات الروسية سيطرت على قرية "ميرن" الواقعة في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.
كانت روسيا سيطرت في فبراير الماضي على قرية "أفدييفكا" الواقعة في منطقة دونباس وذلك بعد أن قالت كييف إن قواتها انسحبت من المدينة الصناعية.
من جهة أخرى، أمرت روسيا، اليوم الأحد، بزيادة القوة النارية وتدريب البحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب أن يُجرى تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة". 
وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن شويغو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة الطائرات المسيّرة".
وتقول أوكرانيا إنها دمرت أكثر من عشرين سفينة روسية. 


أخبار ذات صلة
روسيا تدمر مسيرتين فوق منطقة بريانسك
أوكرانيا تعلن قرارا بشأن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها
المصدر: وكالات
روسيا
سيطرة
قرية
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
علوم الدار
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 14:03
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©