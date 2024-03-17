روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في أوكرانيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الأحد، إن القوات الروسية سيطرت على قرية "ميرن" الواقعة في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

كانت روسيا سيطرت في فبراير الماضي على قرية "أفدييفكا" الواقعة في منطقة دونباس وذلك بعد أن قالت كييف إن قواتها انسحبت من المدينة الصناعية.

من جهة أخرى، أمرت روسيا، اليوم الأحد، بزيادة القوة النارية وتدريب البحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب أن يُجرى تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة".

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن شويغو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة الطائرات المسيّرة".

وتقول أوكرانيا إنها دمرت أكثر من عشرين سفينة روسية.





