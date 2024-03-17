استهداف مدن روسية بعشرات المسيرات بما فيها العاصمة

قالت روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إنها استهدفت بـ 35 طائرة مسيرة وجهت نحو عدة مناطق في هجمات أدت إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط، واستهدفت العاصمة موسكو وتسببت في انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات الجيش والمخابرات على "القدرات الجديدة بعيدة المدى"، في خطابه المسائي المصور أمس السبت، دون الإشارة إلى الهجمات المكثفة التي تشنها قوات بلاده.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق تلغرام للرسائل اليوم الأحد، بأنه تم تدمير 17 طائرة مسيرة فوق منطقة كراسنودار بجنوب البلاد، وأربعا فوق منطقة موسكو والباقي فوق ست مناطق أخرى.

وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار على تلغرام "تم تحييد الطائرات المسيرة، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحدى الطائرات".

وذكرت الإدارة أنه تم إخماد الحريق الذي نشب في مصفاة "سلافيانسك" في كراسنودار دون أن يسفر عن إصابات، لكن معلومات أولية تشير إلى وفاة شخص متأثرا بأزمة قلبية.

وقال رومان سينياجوفسكي رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية عبر تطبيق تلغرام، إنه تم إجلاء عمال مصفاة التكرير، مضيفا أنه ليس هناك تهديد للمناطق المأهولة القريبة.

وتعالج مصفاة سلافيانسك، التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي كراسنودار، نحو 4.5 مليون طن من الخام سنويا وتنتج الوقود بشكل أساسي للتصدير.

وذكر سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق ثلاث مناطق بالقرب من موسكو.

وقال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل شمالي موسكو، إنه تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي منطقة بيلغورود الحدودية، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت لاحق، أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قُتلت اليوم بعد أن تسببت قذيفة في إشعال النار بمنزلها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن القوات الروسية أسقط 12 صاروخا أطلق باتجاه بيلغورود.