أوكرانيا تعلن قرارا بشأن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها

قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إنها لا تعتزم تمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع شركة غازبروم الروسية يتعلق بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا أو التوقيع على اتفاق آخر.

وعلى الرغم من الأزمة الحالية، التي بدأت في عام 2022، لا يزال الغاز الروسي يُنقل عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا.

وبموجب اتفاق أبرمته موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا أموالا لأوكرانيا مقابل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها. وينقضي أجل هذا الاتفاق في نهاية ديسمبر 2024.

وقال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني "أستطيع تأكيد أننا لا نعتزم الدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق (الحالي)".

وأكدت روسيا أنها ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا في حالة عدم تمديد أوكرانيا اتفاق خط الأنابيب.

ونُقل عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في يناير الماضي، قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.