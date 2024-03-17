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المزارعون الإسبان يتظاهرون مجددا في العاصمة

المزارعون الإسبان يتظاهرون في مدريد
17 مارس 2024 19:46

تظاهر مئات المزارعين في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، سيرا وبالجرارات في إطار سلسلة الاحتجاجات على الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي.
وسار المزارعون من وزارة التحول البيئي إلى وزارة الزراعة بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تغييرات في القوانين لتخفيف القواعد البيئية للسياسات الزراعية المشتركة بشكل كبير.
ولبى المزارعون دعوات نقاباتهم للتظاهر ورفعوا لافتات كتب عليها "لسنا من أصحاب الجنح" على وقع أصوات الأبواق والصفارات. وعلق أحد المتظاهرين على جراره مقصلة وهمية. وقال ماركوس بالدومينوس في شرحه للمقصلة "يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون قطع رقابنا".

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  • المزارعون الإسبان يتظاهرون في مدريد
    المزارعون الإسبان يتظاهرون في مدريد

وأضاف المزارع من "بوزو دي غوادالاخارا"، على بعد 50 كلم شرق مدريد، "إن القواعد الأوروبية تخنقنا".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الامتيازات، التي تم التوصل إليها الجمعة في بروكسل، تهدف إلى تخفيف الالتزام ببعض القواعد البيئية.
وانتقدت بعض المنظمات البيئية غير الحكومية التعديلات المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وقال "اتحاد النقابات"، التي نظمت تظاهرة الأحد، "نواجه مجموعة كبيرة من القواعد البيروقراطية التي تجعلنا نشعر كأننا في مكتب وليس في مزرعة"، في إشارة إلى شروط "لا يمكن للعديد من المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم ...التعامل معها".
وتظاهرة الأحد هي الرابعة في مدريد منذ بدء الحركة الاحتجاجية الزراعية الأوروبية الأوسع في منتصف يناير الماضي.

المصدر: وكالات
إسبانيا
مظاهرات
الاتحاد الأوروبي
المزارعون
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