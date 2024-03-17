ترامب يطلق تحذيرا شديدا إذا خسر انتخابات الرئاسة

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من "حمام دم"، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب "إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من حصول الرئيس السابق على عدد كاف من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي.

من جانبه، اتهم جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، ترامب بمضاعفة "تهديداته بالعنف السياسي".

وقال سينجر، في بيان، إن ترامب "يريد تكرار السادس من يناير، لكن الشعب الأميركي سينعم عليه بهزيمة انتخابية أخرى، في نوفمبر المقبل".

وكان ترامب، قد وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأميركيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن. وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس، على الأرجح، مع شاغل المنصب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وانسحب آخر منافس جدي لترامب في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي.