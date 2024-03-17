الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يطلق تحذيرا شديدا إذا خسر انتخابات الرئاسة

ترامب يلقي خطابا أمام أنصاره في ولاية أوهايو
17 مارس 2024 20:38

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من "حمام دم"، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال ترامب "إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد".
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من حصول الرئيس السابق على عدد كاف من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي.
من جانبه، اتهم جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، ترامب بمضاعفة "تهديداته بالعنف السياسي".
وقال سينجر، في بيان، إن ترامب "يريد تكرار السادس من يناير، لكن الشعب الأميركي سينعم عليه بهزيمة انتخابية أخرى، في نوفمبر المقبل".
وكان ترامب، قد وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأميركيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن. وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس، على الأرجح، مع شاغل المنصب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.
وانسحب آخر منافس جدي لترامب في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي. 

أخبار ذات صلة
ترامب: الانتخابات ستشكل تحولاً في تاريخ أميركا
لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتجاوز 65%
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
حمام دم
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
علوم الدار
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 14:03
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©