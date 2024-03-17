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سويسرا تمنع يمينياً متطرفاً من المشاركة في اجتماع وترحّله

أفراد من الشرطة السويسرية
17 مارس 2024 20:52

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت اليميني النمسوي المتطرف مارتن سيلنر ورحّلته قبل يوم من مشاركته في اجتماع دعت إليه مجموعة يمينية متطرفة صغيرة.
كان من المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعة بقرية "تيغرفيلدن" الصغيرة، على بعد حوالى 40 كلم شمال غرب مدينة زيوريخ بالقرب من الحدود الألمانية.
دعت إلى الاجتماع مجموعة "يونغ تات" اليمينية المتطرفة، المعروفة بمناهضتها للهجرة وآرائها المناهضة للإسلام، كما أنها من أنصار نظريات مؤامرات الاستبدال الكبير التي تتبناها حركة سيلنر الداعية للحفاظ على الهوية.
وقالت الشرطة الإقليمية، في بيان "لضمان السلامة العامة ومنع المواجهات مع أشخاص من المعسكر الآخر، تم إيقاف المتحدث في الحدث وإبعاده"، مؤكدة أن مارتن سيلنر هو المتحدث.
وأضافت الشرطة أنها تمكنت أيضا من "منع وصول معارضين سياسيين" لتجنب أي مواجهة محتملة، مؤكدة أنه "لم يصب أحد".
ومارتن سيلنر، أحد أبرز المؤيدين للطرد الجماعي للأشخاص من أصول أجنبية، كان حضر إلى "تيغرفيلدن" لعرض كتابه خصوصا.
و"بعد أن علمت المالكة بطبيعة الفعالية، ألغت عقد الإيجار"، لكن مجموعة "يونغ تات" رفضت الامتثال لطلب الشرطة بوقف الفعالية، وفق الشرطة.
وتسبب تقرير لوسيلة الإعلام الاستقصائية الألمانية "كوريكتيف" عن حضور سيلنر اجتماعا في ألمانيا في نوفمبر الماضي لمناقشة خطط طرد جماعي لأشخاص من أصول أجنبية، بخروج تظاهرات في ألأمانيا ضد اليمين المتطرف لأيام شارك فيها مئات آلاف الأشخاص.

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المصدر: وكالات
سويسرا
اليمين المتطرف
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مارتن سيلنر
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