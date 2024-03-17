الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان وجرحى في قصف على منطقة بيلغورود الروسية

آثار قصف على منطقة بيلغورود الروسية
17 مارس 2024 21:14

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية أن المنطقة تعرضت لقصف، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين.
وقال غلادكوف إن رجلا قتل جراء القصف وأصيب 11 آخرون.
كان غلادكوف قال، في وقت سابق من اليوم، إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قُتلت في المنطقة، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، بعد أن تسببت قذيفة في إشعال النار بمنزلها.
يأتي الهجوم على بيلغورود في إطار عمليات قصف استهدفت مدنا ومناطق عدة في روسيا منها العاصمة موسكو. وقالت روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إنها استُهدفت بـ 35 طائرة مسيرة.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن القوات الروسية أسقط 12 صاروخا أطلق باتجاه بيلغورود.
وتتعرض بيلغورود، من حين لآخر، إلى قصف تتهم روسيا أوكرانيا بالمسؤولية عنه.

 

أخبار ذات صلة
ماكرون يلمح مجدداً لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
أوكرانيا تعلن قرارا بشأن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها
المصدر: وكالات
أوكرانيا
بيلغورود
بيلجورود
قصف
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
علوم الدار
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 14:03
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©