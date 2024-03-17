قتيلان وجرحى في قصف على منطقة بيلغورود الروسية

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية أن المنطقة تعرضت لقصف، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وقال غلادكوف إن رجلا قتل جراء القصف وأصيب 11 آخرون.

كان غلادكوف قال، في وقت سابق من اليوم، إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قُتلت في المنطقة، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، بعد أن تسببت قذيفة في إشعال النار بمنزلها.

يأتي الهجوم على بيلغورود في إطار عمليات قصف استهدفت مدنا ومناطق عدة في روسيا منها العاصمة موسكو. وقالت روسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إنها استُهدفت بـ 35 طائرة مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن القوات الروسية أسقط 12 صاروخا أطلق باتجاه بيلغورود.

وتتعرض بيلغورود، من حين لآخر، إلى قصف تتهم روسيا أوكرانيا بالمسؤولية عنه.