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بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
17 مارس 2024 22:18

حصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت اليوم الأحد، بحسب استطلاع لمعهد "فتسيوم" الرسمي أعلن التلفزيون العام نتائجه.
وبحسب اللجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87,47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36,3 في المئة من مكاتب الاقتراع.
وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الانتخابية "لقد اختارت روسيا"، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,22 في المئة.
وهنّأ الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، بوتين بفوزه في الانتخابات.
في منشور على تطبيق "تلغرام"، قال مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي "أهنّئ فلاديمير بوتين بانتصاره الرائع في الانتخابات"ز
وأشاد التلفزيون الرسمي الروسي بـ"تأييد هائل للرئيس" وبـ"وحدة صف" وراء قائد البلاد.

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المصدر: وكالات
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