روسيا تدمر مسيرتين فوق منطقة بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق المنطقة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بوغوماز قوله، على تطبيق تلغرام "أحبطت محاولة لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة حيث قامت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك. ولم تكن هناك إصابات أو أضرار".

وأشار بوغوماز إلى أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى مكان إسقاط الطائرتين.

كانت الدفاعات الجوية قد دمرت صاروخا باليستيا فوق منطقة بريانسك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ولم يصب أحد بأذى.

ومثل بريانسك، تعرضت منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، لهجوم أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لحاكم المنطقة.

وتستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف روسية حيث هاجمت ثلاث منشآت نفطية في منطقة سامارا الروسية على نهر فولغا، على بعد أكثر من ألف كيلومتر شرق أوكرانيا ليلة 2024/3/16.