الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تدمر مسيرتين فوق منطقة بريانسك

بقايا قذيفة شقطت في بيلغورود في روسيا
17 مارس 2024 22:39

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق المنطقة.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بوغوماز قوله، على تطبيق تلغرام "أحبطت محاولة لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة حيث قامت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك. ولم تكن هناك إصابات أو أضرار".
وأشار بوغوماز إلى أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى مكان إسقاط الطائرتين.
كانت الدفاعات الجوية قد دمرت صاروخا باليستيا فوق منطقة بريانسك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ولم يصب أحد بأذى.
ومثل بريانسك، تعرضت منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، لهجوم أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لحاكم المنطقة.
وتستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف روسية حيث هاجمت ثلاث منشآت نفطية في منطقة سامارا الروسية على نهر فولغا، على بعد أكثر من ألف كيلومتر شرق أوكرانيا ليلة 2024/3/16.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن قرارا بشأن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها
استهداف مدن روسية بعشرات المسيرات بما فيها العاصمة
المصدر: وكالات
روسيا
بريانسك
هجوم
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
علوم الدار
"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 14:03
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©