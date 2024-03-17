الناتو يحذّر: تغير المناخ يقوض الأمن العالمي

أكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، في العاصمة باكو، أهمية مكافحة تغير المناخ "لأسباب أمنية".

كان ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب-29 في نوفمبر المقبل.

ورحب ستولتنبرغ "بالدور المهم" الذي تؤديه أذربيجان في إمداد "الحلفاء الرئيسيين" في الناتو بالغاز، مشددا على ضرورة "التوفيق بين الحاجة إلى الطاقة والبيئة".

وقال إن مكافحة "التغير المناخي أمر مهم للأمن ولحلف شمال الأطلسي"، معتبرا أن ارتفاع حرارة الأرض "عامل مضاعف للأزمات ونحن نرى آثاره في جميع أنحاء العالم".

بدوره، أكد علييف "بفضل مواردنا الطبيعية، أي النفط، فإننا نستثمر على نطاق واسع مع شركائنا، في مصادر الطاقة المتجددة".