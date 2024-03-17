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بوتين يدلي بأول تصريح بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

بوتين يلقي خطاب الفوز أمام فريق حملته الانتخابية
18 مارس 2024 01:28

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بأول بتصريح بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وحصد بوتين، 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، بحسب استطلاع لمعهد «فتسيوم» الرسمي أعلن التلفزيون العام نتائجه.
وبحسب اللجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87.47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36.3 في المئة من مكاتب الاقتراع.
وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الانتخابية «لقد اختارت روسيا»، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.22 في المئة.
بعد إعلان هذه النتائج، قال بوتين، أمام فريق حملته خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي «في البداية، أود أن أشكر المواطنين، فنحن جميعا فريق واحد، جميع مواطني روسيا الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم».
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستسمح للمجتمع الروسي بالتماسك وبأن يصبح أقوى.
وقال إن «على روسيا أن تكون أكثر قوة وفعالية»، مضيفاً «علينا أن ننجز مهام العملية العسكرية الخاصة وينبغي للجيش أن يكون أقوى».
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لن تخضع للترهيب. وأوضح "بغض النظر عمن أو مدى رغبتهم في ترهيبنا، بغض النظر عمن أو مدى رغبتهم في قمعنا وقمع إرادتنا ووعينا، لم ينجح أحد على الإطلاق في أي شيء كهذا تاريخيا. لم ينجح الأمر ولن ينجح في المستقبل. أبدا".

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المصدر: وكالات
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