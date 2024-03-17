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ماكرون يلمح مجدداً لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي في برلين (أ ف ب)
18 مارس 2024 03:06

باريس (وكالات) 

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان»، أنّ عمليّات برّية في أوكرانيا من جانب الغربيّين قد تكون ضروريّة «في مرحلة ما». 
وقال ماكرون في المقابلة التي أجراها أمس الأول بعد عودته من برلين، حيث التقى الزعيمان الألماني والبولندي: «ربّما في مرحلة ما - أنا لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة - يجب أن تكون هناك عمليّات على الأرض، أيّاً يكُن شكلها، لمواجهة القوّات الروسيّة»، مضيفاً «قوّة فرنسا تتمثّل في أنّنا نستطيع فعل ذلك».
في العاصمة الألمانيّة، التقى ماكرون المستشار أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في استعراض للوحدة بين الدول الثلاث.
ويرفض ماكرون استبعاد فكرة إرسال قوّات برّية إلى أوكرانيا، وقد أثارت تصريحاته المتكرّرة حول هذا الموضوع مشكلات بين حلفاء باريس، في مقدّمهم ألمانيا، وقد قوبلت برفض شبه جماعي من المعارضة في فرنسا.
وفي مقابلته مع «لوباريزيان»، استبعد ماكرون وجود أيّ خلاف بين الفرنسيّين والألمان حول هذه القضيّة. وقال: «أردت أن آتي إلى ألمانيا بسرعة كبيرة حتى لا يُثار نقاش حول اختلافات استراتيجيّة قد تكون موجودة، لأنّها غير موجودة».
وأضاف «لم يكن هناك أيّ خلاف بيني وبين المستشار على الإطلاق، لدينا توافق كبير جداً في وجهات النظر حول الأهداف والوضع، إنّ طريقة ترجمتها هي التي تختلف»، مسلّطاً الضوء على ما أسماها «الثقافات الاستراتيجيّة» في البلدين.
وأوضح «ألمانيا لديها ثقافة استراتيجيّة من الحذر الشديد وعدم التدخّل، وهي تُبقي على مسافة من السلاح النووي، وهذا نموذج مختلف تماماً عن نموذج فرنسا المجهّزة بالسلاح النووي والتي حافظت على جيش محترف وعزّزته».
وأضاف الرئيس الفرنسي أنّه قرّر عدم زيارة كييف، وتوجّه بدلاً من ذلك إلى برلين لإجراء محادثات مع شولتس وتوسك. 
وأكّد ماكرون في وقت سابق أنه سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أوكرانيا قبل منتصف مارس، في رحلة كان مقرراً إجراؤها أصلاً في فبراير قبل أن يتم إرجاؤها.
وذكر ماكرون أنّ زيارته لكييف ستتمّ في الأسابيع المقبلة.
وتعليقاً على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، وصفت وزارة الخارجية الروسية التلميحات الفرنسية، بأنها «أشياء غريبة».
وأوضحت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أمس، أن الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحات «مختلفة» بين فترة وأخرى.
وأضافت: «إنه يناقض نفسه باستمرار ويقول أشياء غريبة جداً، أولاً، يتحدث عن إرسال قوات من الاتحاد الأوروبي أو (الناتو) إلى منطقة الصراع، ثم يؤكد أنه لن يحاول أبداً القيام بشيء من هذا القبيل».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تصدت لما مجموعه 35 هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها 16 هجوماً في منطقة كراسنودار في جنوب البلاد وحدها.
طائرات مسيرة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أمس، أن روسيا تصدت لأربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو. 
وقال سوبيانين، عبر تطبيق «تليجرام»: إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق منطقة دوموديدوفو، حيث يقع مطار العاصمة. وأضاف كما تم التصدي لطائرتين مسيرتين في منطقتي رامينسكوي وستوبينو، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار.

إيمانويل ماكرون
أوكرانيا
فرنسا
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