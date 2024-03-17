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واشنطن: لن ندعم عملية عسكرية برفح دون تأمين المدنيين

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي (أرشيفية)
18 مارس 2024 03:06

واشنطن (وكالات)

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قال البيت الأبيض، أمس، إنه لم يرَ بعد خطة ذات مصداقية من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدماً في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح. 
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «لن ندعم، لا يمكننا دعم، عملية في رفح ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ، يمكن التحقق منها وتحقيقها لرعاية 1.5 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح». 
وأضاف كيربي أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن لديها خطة إخلاء تسمى «الجزر الإنسانية»، لكن الولايات المتحدة منفتحة فقط على أي خطة ذات مصداقية لرعايتهم، لكننا لم نر ذلك بعد. 
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أمس، إنه تم إقرار الخطط العملياتية لرفح.
وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

واشنطن
جون كيربي
البيت الأبيض
رفح
غزة
فلسطين
إسرائيل
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