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«اليونيسف»: 13 ألف طفل قتلوا في غزة

«اليونيسف»: 13 ألف طفل قتلوا في غزة
18 مارس 2024 03:06

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الحرب، مضيفة أن «العديد منهم يعانون سوء تغذية حاداً وليست لديهم حتى الطاقة للبكاء».
وذكرت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل أمس: «لقد أصيب آلاف آخرون أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم، ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض، لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريباً».
وأضافت: «لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماماً؛ لأن الأطفال والرضع ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء». وقالت راسل «إن هناك تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة».

غزة
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