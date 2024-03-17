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الأردن يجدد رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين

أطفال نازحون يلعبون بالرمال في رفح (أ ف ب)
18 مارس 2024 03:07

عمّان (الاتحاد)

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«الأونروا»: حرب غزة خلفت 23 مليون طن من الحطام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، رفض الأردن لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي زار الأردن، أمس، لبحث التطورات في قطاع غزة. 
وذكر البيان أن العاهل الأردني أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتكثيف الجهود لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة. 
وحذر من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة والتي تستدعي جهوداً مضاعفة لمنع تفاقمها وخطورة وقف الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتداعياته الخطيرة على القطاع والضفة الغربية والأردن. ودعا العاهل الأردني إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. 
وبحسب البيان، حذر الجانبان من خطورة هجوم إسرائيل على رفح والذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. 
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين قد يسقطون في اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح سيجعل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط «صعباً جداً».

الأردن
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غزة
الملك عبدالله الثاني
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