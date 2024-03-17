جولة جديدة اليوم من مباحثات الهدنة في غزة

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

تنطلق اليوم الاثنين، جولة جديدة من مباحثات التهدئة في قطاع غزة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ظل معطيات جديدة ومؤشرات تدفع نحو إمكانية إبرام اتفاق حول هدنة إنسانية خلال أيام.

ووصل ممثلون أميركيون ومصريون إلى الدوحة، مساء أمس، ويلتحق بهم وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع، حيث تنطلق المباحثات بمشاركة رئيس الوزراء القطري، لمناقشة سبل تقريب الرؤى والمواقف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسط ترجيحات بتعاطي الوفد الإسرائيلي بصورة إيجابية حال حصوله على تفويض بتوسيع صلاحياته في العملية التفاوضية، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».

وستناقش اجتماعات الدوحة بشكل مفصل، سبل إنجاز هدنة إنسانية وصفقة لتبادل الأسرى، والاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بأعداد الأسرى الذين سيفرج عنهم خلال مراحل الاتفاق.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تلقي المسؤولين في تل أبيب معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى دفع وقف إطلاق نار فوري ومتواصل في غزة، وأجرت الإدارة الأميركية تعديلات عدة على مسودة مشروع القرار، وصولاً إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة تماما عن المسودة.

ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافاً للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط.

في غضون ذلك، أكدت مصر وبلجيكا واليونان، أمس، ضرورة العمل المكثف من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة حالياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس شددا، خلال لقائهما، على تكثيف الضغوط من أجل التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية والتي تصل إلى حد المجاعة.

تحذير

على صعيد متصل، ذكر فهمي في بيان منفصل أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، حذرا خلال لقائهما من خطورة اجتياح مدينة رفح لما سيترتب على ذلك من تداعيات تزيد من الكارثة الإنسانية.

وأوضح أن المناقشات تمحورت حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتسليط الضوء على ضرورة إيقاف إطلاق النار في القطاع، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا والعلاقات المصرية الأوروبية.

وفي السياق، أكد السيسي والمستشار النمساوي كارل نيهامر، أمس، أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار.

وذكر المستشار أحمد فهمي في بيان، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء جمعهما الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لإيقاف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعانيها القطاع.