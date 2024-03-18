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كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية خلال زيارة بلينكن لسيؤول

أرشيفية
18 مارس 2024 09:00

أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، تزامناً مع زيارة وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن لسيؤول.
وذكر الجيش الكوري الجنوبي أنّه "رصد نحو الساعة 7,44 (22,44 ت غ) إطلاق ما يبدو أنّها صواريخ بالستيّة عدّة قصيرة المدى" قطعت حوالي 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

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وتزامنت عمليات الإطلاق الصاروخية مع زيارة بلينكن الذي وصل إلى سيؤول مساء الأحد. والتقى بلينكن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول صباح الاثنين، وفق مقرّبين منه. كما يُشارك بلينكن الاثنين في "القمّة من أجل الديموقراطية" بنسختها الثالثة.


وتأتي عمليّات الإطلاق هذه أيضاً بعد أيّام قليلة على اختتام سيؤول وواشنطن مناوراتهما السنوية الواسعة النطاق "درع الحرية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
أنتوني بلينكن
سيؤول
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