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الجيش الأردني: رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

الجيش الأردني: رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر
18 مارس 2024 09:42

صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين الى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

المصدر: وكالات
الجيش الأردني
القوات المسلحة الأردنية
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