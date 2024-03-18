قتلى في قصف استهدف الأراضي الروسية

قُتل أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، في منطقة بيلغورود الروسية، ما يرفع حصيلة القصف خلال أسبوع إلى 15 قتيلا.

كان حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف أعلن على "تلغرام" مقتل شخصين قائلا "قتل شخصان، هما شاب يبلغ 17 عاما ورجل. توفيا متأثرين بجراحهما قبل وصول فرق الإسعاف"، مشيراً إلى أن القصف استهدف قرية "نيكولسكوي".

لكنه كتب لاحقا على المنصة نفسها "الهجوم أسفر عن مقتل أسرة بكاملها تقريبا: قُتلت جدة ووالدة وزوجها وابنها وهو شاب يبلغ 17 عاما" مضيفا أن فتاة صغيرة أنقذت.

في وقت سابق، أوردت وزارة الصحة المحلية مقتل 11 شخصا في ضربات أوكرانية نُفذت بين 12 و17 مارس الجاري.

وأكد فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه أمس الأحد رئيسا لولاية جديدة بفوزه بأكثر من 87 % من الأصوات، أن بلاده ستتخذ إجراءات للحد من الهجمات.