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بوتين يحضر أول احتفال بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

بوتين يحضر تجمعا كبيرا
18 مارس 2024 22:44

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنصاره خلال احتفال موسيقي أقيم في الساحة الحمراء عقب فوزه في الانتخابات، واقفا إلى جانب المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات ضده.
وشكر بوتين أنصاره المشاركين في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على ضم روسيا شبه جزيرة القرم، واقفا إلى جانب المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية ضده.
وتحدّث بوتين بفخر عن خط سكك حديد يربط تلك المناطق بجنوب روسيا قائلا إن الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا "أعلنت رغبتها في العودة إلى كنف عائلتها الأصلية".
وأضاف بوتين، متوجّها إلى الحشود خلال الاحتفال "يدا بيد، سنمضي قدما وهذا سيجعلنا أقوى... تحيا روسيا!" مرحّبا ب"استعادة" الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الروسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن بوتين حقق فوزا "قياسيا" في الانتخابات التي اختتمت الأحد.
وقالت  إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الانتخابية "إنه مؤشر قياسي"، موضحة أن بوتين نال "حوالي 76 مليون" صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات.

 

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المصدر: وكالات
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