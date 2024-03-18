السنغال.. «إيكواس» تستعد لنشر 130 مراقباً للانتخابات الرئاسية

الجزائر (وكالات)

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس، الاستعداد لنشر بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في السنغال تضم 130 مراقباً، إذ سيرأس البعثة النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم أغبولا غامباري.

وقالت «إيكواس» في بيان: إن المجموعة «تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال» معربة عن الترحيب بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2021». ودعت جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى «جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات» مطالبة بـ«إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية». وتستعد السنغال لتنظيم انتخابات رئاسية في 24 من مارس الحالي يتنافس فيها على خلافة الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال 19 مرشحاً أبرزهم مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با ورئيس الوزراء الأسبق إدريسا سيك وعمدة داكار السابق الخليفة صال والأمين العام لحزب «باستيف» المنحل بصيرو ديوماي افاي.