بيونج يانج تختبر 3 صواريخ بالستية في بحر اليابان

سيؤول (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح أمس، 3 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان «بحر الشرق». وأوضح بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية، أن عملية الإطلاق تمت من منطقة قريبة من العاصمة الشمالية بيونج يانج، وأن الصواريخ سقطت في بحر اليابان. وأدانت هيئة الأركان العامة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، واصفة ذلك بأنه «استفزاز صريح». من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصواريخ الكورية الشمالية سقطت خارج المنطقة البحرية لليابان.

وندّدت الولايات المتحدة، أمس، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا تزامناً مع زيارة وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن لكوريا الجنوبيّة. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: إن «عمليّات الإطلاق هذه، على غرار عمليّات إطلاق الصواريخ البالستيّة السابقة في السنوات الأخيرة، تنتهك قرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدولي»، مشدداً على أن هذه العمليّات تهدّد جيران كوريا الشماليّة وتقوّض الأمن الإقليمي.