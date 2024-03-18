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أذربيجان: السلام مع أرمينيا «أقرب من أي وقت مضى»

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (أرشيفية)
19 مارس 2024 03:52

باكو (وكالات) 

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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده «أقرب من أي وقت مضى» لإبرام اتفاق سلام مع أرمينيا.
وقال علييف في تعليقات عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في باكو، أمس، وفقاً لنص نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأذربيجاني: «نحن اليوم في مرحلة حثيثة من محادثات السلام مع أرمينيا»، مضيفاً «نحن الآن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى». وقال ستولتنبرج إنه يرحب بالتحرك نحو السلام بين البلدين. وأضاف ستولتنبرج، بحسب نص نشر على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي «أقدر ما تقوله بشأن أنكم أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، لا يسعني سوى أن أشجعكم على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع أرمينيا». وأصدرت الجارتان في منطقة جنوب القوقاز في ديسمبر بياناً مشتركاً قالتا فيه إنهما تريدان التوصل إلى اتفاق سلام، وأجريتا منذ ذلك الحين محادثات عديدة، ومن ضمنها مفاوضات استمرت ليومين في برلين في فبراير. وتتمثل النقاط الأساسية للتوصل لمعاهدة سلام في ترسيم الحدود وإنشاء ممرات نقل إقليمية عبر أراضي الطرفين.

أذربيجان
أرمينيا
إلهام علييف
حلف شمال الأطلسي
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