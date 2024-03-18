الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا

زوريخ (وكالات)

أعلن سفير الصين في بيرن، أمس، أن بلاده ستدرس المشاركة في مؤتمر السلام الرامي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا والذي تعتزم سويسرا استضافته خلال الأشهر المقبلة.

وقال وانغ شي تينغ، سفير الصين لدى سويسرا في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونج، إنه يتعين على جميع الأطراف العمل على إنهاء الأزمة التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وأضاف: «يجب منع الأزمة من أن تتفاقم أو حتى تخرج عن نطاق السيطرة، نحن نتابع من كثب مؤتمر أوكرانيا الذي ستستضيفه سويسرا، وندرس إمكانية المشاركة فيه».

وقالت الحكومة السويسرية، إنها تهدف إلى عقد مؤتمر السلام بحلول الصيف بعد طرح الفكرة في يناير.

وقال وانغ «علينا أن ندعم استئناف روسيا وأوكرانيا الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن حتى يمكن تهدئة الوضع تدريجياً».

الى ذلك، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب في موسكو بعدما أظهرت النتائج فوزه في الانتخابات الرئاسية، الغرب من نشر قوات غربية في أوكرانيا، لكنه قال إنه «لا يعتقد بأن أحداً له مصلحة في ذلك».

وعلق بوتين خلال الخطاب، على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لافتاً إلى أن فرنسا يمكنها أن تلعب دوراً في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الروسي: «قواتنا تتقدم في أوكرانيا كل يوم، وتملك زمام المبادرة في ساحة المعركة»، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز تلك المهام والأهداف المحددة. وشكر الرئيس الروسي، أنصاره خلال احتفال موسيقي أقيم في الساحة الحمراء عقب فوزه في الانتخابات، واقفاً إلى جانب المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات ضده.

وقال بوتين متوجّهاً إلى الحشود خلال الاحتفال الذي أقيم في مناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا «يداً بيد سنمضي قدماً وهذا سيجعلنا أقوى، تحيا روسيا!».

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أمس، الانتهاء من فرز جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، وأشارت نتائج الفرز إلى فوز المرشح المستقل فلاديمير بوتين بنسبة 87.28%. وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

في الأثناء، قال المجلس الأوروبي في بيان أمس إنه وافق على زيادة دعمه للقوات المسلحة الأوكرانية بمقدار خمسة مليارات يورو «5.44 مليار دولار» من خلال صندوق مساعدات مخصص لهذا الغرض.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «سنواصل، بمساعدة الصندوق، دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، مهما تطلب الأمر وما دمنا نحتاج إلى ذلك».