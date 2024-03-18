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باتيلي يبحث مع تكالة مستجدات الحالة السياسية الليبية

باتيلي يبحث مع تكالة مستجدات الحالة السياسية الليبية
19 مارس 2024 03:52

بنغازي (الاتحاد)

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بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي الذي هدف إلى تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية.
جاء ذلك خلال لقاء لباتيلي مع تكالة، أمس، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك» بأن اللقاء «بحث مستجدات الحالة السياسية الليبية، والاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية لحل الانسداد السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي». وعُقِدت جلسة حوار ثلاثي في العاشر من مارس الجاري تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط؛ بهدف تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية.
ودعا اجتماع القادة الليبيين إلى تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية، وكذلك تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية.

عبد الله باتيلي
ليبيا
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