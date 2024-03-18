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ألمانيا وبلجيكا تجددان الدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

أرشيفية
19 مارس 2024 03:53

برلين (وكالات)

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جددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دعوتها إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.
وأشارت بيربوك في تصريح للصحفيين، أمس، إلى وجود حاجة لمساعدات إنسانية لملايين الأشخاص بمن فيهم الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الغذاء لأسابيع في غزة.
وأضافت: «نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق وقف إطلاق النار، وكما أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس نهاية هذا الأسبوع، يجب ضمان المساعدات الإنسانية لغزة من قبل الحكومة الإسرائيلية».
وأكدت بيربوك أن الحرب في غزة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا تم التوصل إلى حل الدولتين.
ولفتت إلى أن بناء المستوطنات والعنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين لا يتوافقان مع القانون الدولي.
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إلى فتح كافة الطرق أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق النار.
وشددت لحبيب في منشور على منصة «إكس»، أمس، على وجوب دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة يومياً.
كما أكدت وجوب معاقبة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ألمانيا
بلجيكا
غزة
فلسطين
إسرائيل
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