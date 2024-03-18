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الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
19 مارس 2024 03:53

بروكسل (وكالات) 

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وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة عندما تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل. كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجارياً مع المستهدفين. وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر. ووافقت المجر على الامتناع عن التصويت على الإجراءات العقابية المزمعة. ويتطلب تنفيذ العقوبات إجماعاً من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، ويشكو الفلسطينيون تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون. 

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