الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة

غزة (الاتحاد)

وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، الجوع الذي يتضور منه سكان غزة بـ«المميت»، مؤكدة أن «السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية، التي هي من صنع البشر، في غزة أمر مرعب». وحذرت من عدم وجود سوى نافذة صغيرة جداً لمنع حدوث مجاعة كاملة، ولمنع ذلك يتطلب الوصول الفوري والكامل إلى شمال غزة، «إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، فسيكون الأوان قد فات، وسيموت آلاف آخرون».

وأفاد تقرير أممي حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، صدر أمس، بأن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع ومن المتوقع أن تحدث في الفترة بين الوقت الراهن ومايو في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد بهما نحو 300 ألف شخص.

وذكر التقرير أيضاً بأن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، وأن نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من الجوع الكارثي «المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي» والتضور جوعاً.

ويعد هذا أكبر عددٍ من الأشخاص على الإطلاق يواجهون جوعاً كارثياً، يتم تسجيله من قبل نظام تصنيف الأمن الغذائي، وضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط.

وفي السياق، قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن الجوع في قطاع غزة «من صنع الإنسان».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري «نخوض سباقاً مع الزمن لوضع حد للجوع المتفاقم ووقف المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة». وأشار إلى أنه يمكن حل الأزمة وتغيير مسار الأمور من خلال إرادة سياسية سديدة، مشيراً إلى أنه يمكن إغراق غزة بالطعام من خلال المعابر.

وقال لازاريني أيضاً: إن أكثر من 150 من مرافق «الأونروا» تعرضت للقصف أو أصابها الدمار كلياً أو جزئياً في الحرب.

وقال مسؤول الأمم المتحدة إن طلب دخوله إلى مدينة رفح الحدودية في غزة قد تم رفضه «كنت أنوي الذهاب إلى رفح اليوم، لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح».