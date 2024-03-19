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إعصار يضرب أقصى شمال أستراليا

إعصار في أستراليا
19 مارس 2024 10:37

تقطعت السبل بحوالى 700 شخص في أقصى شمال أستراليا الثلاثاء إثر إعصار ضرب منطقتهم النائية وقطعها عن باقي أنحاء البلاد.
وحاول الجيش الاسترالي إجلاء سكان منطقة بورولوا الصغيرة في إقليم المنطقة الشمالية، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تمكن طائرات من الهبوط.
وطُلب من السكان الإحتماء في المنطقة التي ضربها الإعصار بعد ظهر الاثنين. 
وترافقت العاصفة المصنفة من الفئة الثالثة مع أمطار غزيرة ورياح شديدة تراوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر بالساعة بحسب مكتب الأرصاد الجوية. 
وقال وزير حالات الطوارئ موراي وات إن "سوء الأحوال الجوية حال دون عمليات الإجلاء أمس، لكننا نتوقع نشرا جديدا (للفرق) اليوم". 
وخُفض تصنيف الإعصار المداري ميغان إلى منخفض مداري مع تراجع الرياح، لكن الأمطار الغزيرة تستمر في الهطول مع تحرك العاصفة نحو الداخل.

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المصدر: وكالات
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