مباحثات بين "مجلس التعاون" والاتحاد الأوروبي لإعفاء الخليجيين من تأشيرة "شنغن"

بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، خلال لقائهما في بروكسل أمس، العلاقات الثنائية بين الجانبين بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة “شنغن”، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، والمزمع عقده في أبريل المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم.

وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وآليات تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.