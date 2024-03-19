الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات بين "مجلس التعاون" والاتحاد الأوروبي لإعفاء الخليجيين من تأشيرة "شنغن"

مباحثات بين "مجلس التعاون" والاتحاد الأوروبي لإعفاء الخليجيين من تأشيرة "شنغن"
19 مارس 2024 11:54

بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، خلال لقائهما في بروكسل أمس، العلاقات الثنائية بين الجانبين بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة “شنغن”، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، والمزمع عقده في أبريل المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم.
وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
الاتحاد الأوروبي يزيد دعمه العسكري للجيش الأوكراني

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وآليات تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
شنغن
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:30
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©