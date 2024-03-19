زلزال قوي يضرب عدة مدن في إقليم بلوشستان الباكستاني

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان صباح اليوم الثلاثاء. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن زلزالا وقع الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب ما قاله مركز رصد النشاط الزلزالي، مضيفا أن مركز الزلزال على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومترا. من ناحية أخرى، ضرب زلزال آخر بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر بلوشستان، وكان مركز الزلزال على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب كويتا. ويشار إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل ليست غير شائعة في باكستان، حيث أن البلاد تقع على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.