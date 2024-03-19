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أوكرانيا: المحاصيل الشتوية في حالة جيدة

أوكرانيا: المحاصيل الشتوية في حالة جيدة
19 مارس 2024 21:10

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن محاصيل الحبوب الشتوية استفادت من ظروف مواتية بين ديسمبر العام الماضي وفبراير هذا العام، وتبدو غالبية المحاصيل في حالة جيدة أو مُرضية حتى 15 مارس.وقالت الوزارة في بيان لها «وفقاً للعلماء، مع بداية الربيع، فإن ستة إلى عشرة بالمئة من إجمالي المحاصيل ستكون في حالة ضعف وهشاشة، وذلك ضمن الحدود الطبيعية». وزرع المزارعون الأوكرانيون 4.4 مليون هكتار من القمح الشتوي، و468 ألف هكتار من الشعير الشتوي، و1.44 مليون هكتار من بذور اللفت الشتوي لموسم 2024. ويمثل القمح الشتوي نحو 95 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا».

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المصدر: رويترز
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