صد هجوم على البنك المركزي في هايتي

تم صد هجوم على البنك المركزي الهايتي في العاصمة بور او برنس، وقتل عدد من المهاجمين، حسبما أفاد مصدر داخل المؤسسة لفرانس برس الثلاثاء.

والبنك المركزي من المؤسسات النادرة التي لم تغادر وسط العاصمة حيث تنشر عصابات مسلحة الخراب والفوضى.

وصرح مصدر في البنك المركزي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، أن مجموعة من «قطاع الطرق» هاجمت المقرّ الاثنين. وأضاف «تمكن عناصر الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش من صد الهجوم. وقُتل ما بين ثلاثة وأربعة مهاجمين». وتابع أن أحد عناصر الأمن التابعين للبنك المركزي أصيب بالرصاص.

من جهته أعرب البنك المركزي الثلاثاء على منصة إكس «عن امتنانه العميق لعناصر أمننا والشرطة الوطنية على تيقظهم والتزامهم الثابت بحماية مجتمعنا». وأوضح «في الحادث الذي وقع أمس قرب مقار البنك المركزي الهايتي (...) ردت قوات الأمن والعناصر المولجة أمن المؤسسة بمهنية وفعالية».

وتشهد هايتي التي تواجه أزمة سياسية وأمنية عميقة، تجددا للعنف منذ مطلع الشهر عندما وحدت عدة عصابات قواها لمهاجمة مواقع استراتيجية في بور او برنس في إطار صراع مع رئيس الوزراء أرييل هنري.