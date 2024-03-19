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إستونيا تدعو شركاءها لزيادة الإنفاق الدفاعي

إستونيا تدعو شركاءها لزيادة الإنفاق الدفاعي
19 مارس 2024 22:55

دعت رئيس الوزراء الإستونية كايا كالاس شركاء بلادها في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع. وقالت كالاس في برلين اليوم الثلاثاء، إن إستونيا تستثمر ما يربو على 3.2% من الناتج الإجمالي المحلي في الدفاع. وذكرت أنه من الصعب أن يتم شرح ضرورة هذا الإنفاق للشعوب في دول لها جارات أفضل من إستونيا، وأن السكان لا يشعرون أن هذا ضروري في الوقت الراهن، «لكن إن كنتم تشعرون أنه ضروري، سيكون الوقت متأخرا للغاية. وهذه هي المشكلة في الدفاع». وتسعى دول «الناتو» إلى تحقيق هدف انفاق 2%من إجمالي الناتج القومي على الدفاع، وقال تقرير سنوي عرضه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في وقت سابق الشهر الجاري، إن 11 دولة فقط من أصل 31 أعضاء في «الناتو» حققت هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي.

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المصدر: د ب أ
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