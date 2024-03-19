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بوليفيا تضبط كوكايين بقيمة 450 مليون دولار

بوليفيا تضبط كوكايين بقيمة 450 مليون دولار
19 مارس 2024 23:37

قال وزير داخلية بوليفيا إن الشرطة تمكنت من ضبط أكثر من 7.2 طن من الكوكايين بقيمة سوقية تبلغ نصف مليار دولار أميركي تقريبا قبل نقلها إلى بلجيكا، في ثاني أكبر عملية ضبط في تاريخ البلاد. ونُفذت العملية في منطقة على الحدود مع تشيلي. وكانت المخدرات مخبأة في شاحنتين تنقلان الحديد الهالك لتصديره إلى أوروبا عبر موانئ تشيلي المطلة على المحيط الهادي. وقال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين «إذا أخذنا في الاعتبار سعر هذه المواد، التي تم ضبطها، في بلد المقصد فإننا نتحدث عن تأثير على تجارة المخدرات يتجاوز (قدره) 451 مليون دولار». وأضاف الوزير أن المسؤول عن بيع شحنة المخدرات هذه فر من البلاد إلى الولايات المتحدة، وأنحى باللائمة على مكتب المدعي العام الأميركي في تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

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المصدر: رويترز
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