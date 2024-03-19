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الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية)
20 مارس 2024 02:38

برلين (وكالات)

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وعد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوكرانيا باستمرار الدعم الدولي لها في الدفاع عن نفسها. وقال أوستن، أمس، في بداية مؤتمر بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا: «لن نتوقف عن تقديم الدعم لأوكرانيا».  وأضاف ستتم مساعدة أوكرانيا لبناء جيش للمستقبل، وهذا «سيضمن الأمن على المدى الطويل»، كما تحدث عن تحالفات للقدرات تعمل فيها العديد من الدول معاً فيما يتعلق بالمسيرات، على سبيل المثال. 
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أمس، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 542 مليون دولار لتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الألمانية التي تم تقديمها لحكومة كييف حتى الآن 7.6 مليار دولار.
وقال وزير الدفاع الاتحادي بورئيس بستوريوس، في تصريح خلال مشاورات مجموعة الاتصال بخصوص أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الأميركية: إن المساعدات ستتضمن 10 آلاف قذيفة مدفعية من مخزونات الجيش الألماني. وأضاف أن المساعدات ستتضمن كذلك 100 مركبة مصفحة لنقل الجنود، مؤكداً رفض ألمانيا إرسال أي قوات برية إلى أوكرانيا.

الولايات المتحدة
أوكرانيا
لويد أوستن
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