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تركيا تواصل البحث عن مهاجرين مفقودين

تركيا تواصل البحث عن مهاجرين مفقودين
20 مارس 2024 02:38

إسطنبول (وكالات) 

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أعلنت السلطات التركية، أمس، مواصلة فرق الإنقاذ لليوم الخامس على التوالي البحث عن المهاجرين المفقودين الذين غرق قاربهم قبالة سواحل ولاية «جناق قلعة» غربي البلاد يوم الجمعة الماضي حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً بينهم سبعة أطفال. 
ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن بيان صادر عن ولاية «جناق قلعة»، أن «جهود البحث والإنقاذ قبالة سواحل إيجهبات مستمرة بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل لمنطقة مرمرة الغربية». 
وأضافت أن «عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة فرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)». 
وتشهد الحدود التركية- البلغارية والتركية- اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

تركيا
مهاجرين
فرق الإنقاذ
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