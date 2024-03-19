تونس وليبيا تغلقان معبراً حدودياً بعد اشتباكات

تونس (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام رسمية في تونس والسلطات الليبية أن تونس وليبيا أغلقتا معبر رأس جدير الحدودي بعد نشوب اشتباكات مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان أمس: إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، والذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأضافت وزارة الداخلية الليبية: «إن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات ضد الضالعين فيه»، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر شهود أن معبر الذهبية وازن بين تونس وليبيا شهد أمس اكتظاظاً كبيراً عقب إغلاق معبر رأس جدير.

ويمثل المعبران نقطة عبور آلاف التونسيين والليبيين وشاحنات التجارة في الاتجاهين. وكانت وزارة الداخلية الليبية قد ذكرت الأحد الماضي أنها نشرت قوات أمن عند المعبر من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.