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السوداني: تقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
20 مارس 2024 02:39

هدى جاسم (بغداد) 

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حالة الاستقرار والأمن التي تحققت في العراق، وتنامي قدرات قواته الأمنية، «يؤكدان التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة في إطار اندحار فلول داعش الإرهابية». 
جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق له، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أمس. 
وأكد السوداني خلال اللقاء، ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية، خاصةً مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له. 
من جانبه، أعرب ليندنر عن تأييد بلاده خطواتِ الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، معرباً عن استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية.

محمد شياع السوداني
العراق
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