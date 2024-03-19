الشعبة البرلمانية تشارك باجتماعات «الاتحاد الدولي» في جنيف

جنيف (وام)

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة في اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم والتي تعقد في مقر الاتحاد بمدينة جنيف، بمشاركة قرابة 700 برلماني.

تناقش الدورة الحالية للجمعية موضوع «الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم».

ويضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزه محمد الشحي، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويشارك معالي الدكتور علي النعيمي بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً للمجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات الدورة 292 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، وفريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وتشارك الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة التي تضم لجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وفي الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية، بهدف تنسيق المواقف حول البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية والمجلس الحاكم.