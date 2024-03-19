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البرلمان الكندي يمرر اقتراحاً يدعو إلى حل الدولتين

أرشيفية
20 مارس 2024 02:39

أوتاوا (الاتحاد)

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مرر البرلمان الكندي، أمس، اقتراحاً غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة. وتأجل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، المتحالف مع الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة. ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية. ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع. وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

كندا
فلسطين
إسرائيل
غزة
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