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غرق مئات خيام النازحين نتيجة الأمطار والرياح الشديدة في غزة

أرشيفية
20 مارس 2024 02:39

غزة (الاتحاد)

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أفاد تقرير فلسطيني، أمس، بغرق مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين جراء الأمطار والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.  وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أمس، أن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبّت على المناطق الشمالية من القطاع، والغربية من دير البلح وسط القطاع، ورفح ومنطقة المواصي في خان يونس جنوباً تسببت بغرق مئات الخيام، وتطاير أخرى تؤوي آلاف النازحين، الذين باتوا ليلتهم بالعراء في ظل البرد القارس، وتحت الأمطار الغزيرة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى في ظروف إنسانية صعبة. 
وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ165. 
وأشارت إلى أن معظم النازحين في الخيام ومراكز الايواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة، أملاً بالنجاة من قصف طائرات ومدفعية القوات الإسرائيلية، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش.

غزة
فلسطين
إسرائيل
الأمطار
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