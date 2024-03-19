واشنطن: اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن رفح مطلع الأسبوع المقبل

واشنطن (الاتحاد)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس، أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، على الأرجح، لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة. وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في غزة.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى يضم مسؤولين من الجيش والمخابرات والعاملين في المجال الإنساني إلى واشنطن لإجراء مناقشات موسعة في الأيام المقبلة.

وأوضحت المتحدثة أن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد، لكن من المرجح أن يُعقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل.

من جهته، رفض نتنياهو دعوة من الرئيس الأميركي للتراجع عن الهجوم البري المزمع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ورفح هي الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح.

وتحدث بايدن ونتنياهو في مكالمة هاتفية أمس الاثنين. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن ترى أن الهجوم على رفح سيكون «خطأ».

في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة، أمس، أن على إسرائيل السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، غداة إعلانه أن السلطات الإسرائيلية منعته من ذلك.