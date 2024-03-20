الصين تطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمراً اصطناعياً إلى الفضاء كجزء من مهماتها القمرية القادمة.



وانطلق صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 8" من الميناء الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين صباح الأربعاء حاملاً القمر الاصطناعي "كيتشياو2-"، الذي انفصل وهو الآن في طريقه إلى مدار القمر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن كيتشياو2- سيستخدم للاتصالات للمشاريع القادمة على سطح القمر. وتخطط الصين هذا الربيع لهبوط مسبار على الجانب الجنوبي من القمر لأخذ عينات من التربة من القمر الاصطناعي للأرض.

وتريد الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030. وتسعى بكين إلى تنفيذ برنامج فضائي طموح.