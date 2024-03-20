الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

الصين تطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
20 مارس 2024 09:18

أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمراً اصطناعياً إلى الفضاء كجزء من مهماتها القمرية القادمة.

وانطلق صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 8" من الميناء الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين صباح الأربعاء حاملاً القمر الاصطناعي "كيتشياو2-"، الذي انفصل وهو الآن في طريقه إلى مدار القمر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن كيتشياو2- سيستخدم للاتصالات للمشاريع القادمة على سطح القمر. وتخطط الصين هذا الربيع لهبوط مسبار على الجانب الجنوبي من القمر لأخذ عينات من التربة من القمر الاصطناعي للأرض.
وتريد الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030. وتسعى بكين إلى تنفيذ برنامج فضائي طموح.

 

 

أخبار ذات صلة
ندوة لـ«تريندز» و«مجموعة الصين للإعلام»: الإمارات والصين.. علاقات تاريخية وشراكة ترسخ الاستدامة
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالصين
المصدر: وكالات
الفضاء
الصين
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©